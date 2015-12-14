МИД рекомендует не ездить на Филиппины из-за тайфуна

Об этом говорится в переданных УНИАН рекомендациях МИД.

«В связи с приближением мощного тайфуна Нона к берегам Филиппин Национальный центр управления Республики Филиппины объявил штормовое предупреждение на территориях Северного Самара, столичного округа Манила, островов Лубанг, Корон и Северного Себу. Из-за значительного количества осадков и сильного ветра особая опасность грозит жителям низин и горных местностей. Ожидается, что тайфун начнет движение над Северным Самаром, провинцией Сорсогон и пройдет через провинцию Албай и остров Буриас».

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МИД рекомендует гражданам Украины, которые находятся на территории этой страны или планируют ее посетить, воздержаться в ближайшее время от поездок в упомянутые места, а также прилегающие районы, постоянно отслеживать сообщения местных органов о развитии ситуации, следовать инструкциям местных спасательных служб, а также учитывать возможные изменения в движении сухопутного и воздушного транспорта.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации на территории Филиппин гражданам Украины следует обращаться в посольство Украины в Японии по номеру телефона: +81-90-3919-0284 или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38-044-238-16-57.