РФ может поставить вопрос в Совбезе ООН о санкциях против Турции
Россия может поставить вопрос в СБ ООН о введении санкций против Турции.
Об этом заявил в интервью РИА "Новости" постпред РФ в ООН Виталий Чуркин.
Пока такое решение не принято, отметил постпред РФ.
Как сообщал УНИАН, Россия обвиняет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его семью в закупках нефти у «Исламского государства».
Эрдоган отвергает обвинения РФ в причастности к контрабанде нефти.
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"Мы не настолько бесчестны, чтобы покупать нефть у террористов. Если будет доказано, что мы это делали, я покину свое кресло. Если есть какие-либо доказательства, пусть их предъявят, посмотрим", - добавил он.
Позже пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет обнародовать доказательства торговли нефтью между Турцией и экстремистской группировкой "Исламское государство", хотя накануне российский президент Владимир Путин заявил, что решение Турции сбить российский бомбардировщик Су-24 было якобы продиктовано желанием обезопасить каналы поставки контрабандной нефти с территорий, контролируемых группировкой "Исламское государство".
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24 ноября турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.
Согласно заявлению турецких военных, перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.
В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.