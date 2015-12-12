Великобритания может начать военную операцию против ИГ в Ливии - СМИ

Об этом пишет со ссылкой на британские правительственные источники издание The Telegraph, передает ZN.ua.

Британские министры иностранных дел и обороны "крайне обеспокоены" резким возрастанием деятельности ИГ и других экстремистских группировок в Ливии, и разрабатывают планы интервенции с целю устранить угрозу.

Читайте такжеСМИ: Боевики ИГ расширяют военную деятельность в Ливии и планируют нападения на Италию

Источник издания отметил, что министры "двигаются в направлении" к плану по отправке военной помощи вместе с европейскими союзниками для борьбы с ИГ.

Также говорится, что военные действия Великобритании в Ливии сначала должны быть одобрены со стороны международно признанного правительства этой страны.

Читайте такжеБритания подстрахует истребителями свои боевые самолеты от столкновений с авиацией РФ в небе Сирии

Вместе с тем, Великобритания не планирует отправлять свои наземные войска в Ирак и Сирию. Об этом заявил министр обороны страны Майкл Фэллон, пишут РИА Новости.

Как отметил глава Минобороны Великобритании, позиция иракских властей заключается в том, что "безопасность в освобожденных от боевиков "Исламского государства" районах должна поддерживаться местными силами, и это не может делаться западными наземными войсками".

Читайте такжеАсад назвал незаконными авиаудары Британии в Сирии

Ранее УНИАН сообщал, что парламент Великобритании проголосовал за начало авиаоперации против "Исламского государства" в Сирии. Премьер Дэвид Кэмерон ранее заявлял о том, что Британия не может остаться в стороне от борьбы ее международных партнеров и переложить на них вопрос собственной безопасности.