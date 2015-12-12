Великобритания может начать военную операцию против ИГ в Ливии - СМИ
Великобритания может начать военную операцию против "Исламского государства" (ИГ) в Ливии. Лондон опасается, что исламисты используют средиземноморское побережье этой страны для совершения нападений на Европу.
Об этом пишет со ссылкой на британские правительственные источники издание The Telegraph, передает ZN.ua.
Британские министры иностранных дел и обороны "крайне обеспокоены" резким возрастанием деятельности ИГ и других экстремистских группировок в Ливии, и разрабатывают планы интервенции с целю устранить угрозу.
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Источник издания отметил, что министры "двигаются в направлении" к плану по отправке военной помощи вместе с европейскими союзниками для борьбы с ИГ.
Также говорится, что военные действия Великобритании в Ливии сначала должны быть одобрены со стороны международно признанного правительства этой страны.
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Вместе с тем, Великобритания не планирует отправлять свои наземные войска в Ирак и Сирию. Об этом заявил министр обороны страны Майкл Фэллон, пишут РИА Новости.
Как отметил глава Минобороны Великобритании, позиция иракских властей заключается в том, что "безопасность в освобожденных от боевиков "Исламского государства" районах должна поддерживаться местными силами, и это не может делаться западными наземными войсками".
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Ранее УНИАН сообщал, что парламент Великобритании проголосовал за начало авиаоперации против "Исламского государства" в Сирии. Премьер Дэвид Кэмерон ранее заявлял о том, что Британия не может остаться в стороне от борьбы ее международных партнеров и переложить на них вопрос собственной безопасности.