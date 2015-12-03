Британские депутаты проголосовали за операцию в Сирии - BBC

Такое решение в ночь на четверг поддержали 397 членов нижней палаты при 223 голосах против, сообщает BBC Украина.

Премьер Дэвид Кэмерон ранее заявлял о том, что Британия не может остаться в стороне от борьбы ее международных партнеров и переложить на них вопрос собственной безопасности.

Оппозиция выражала сомнения относительно эффективности такого шага.

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Эксперты высказывали предположение, что первые авиаудары по "Исламскому государству" британскими силами в Сирии могут быть нанесены уже до конца года. А министр иностранных дел Филипп Хэммонд рассказал, что боевые самолеты прибудут к месту операции в сжатые сроки.

В Ираке Великобритания уже проводит аналогичную операцию.