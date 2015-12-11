Асад отказался вести переговоры "с террористами", как того требуют США и Саудовская Аравия

Действующий президент Сирии Башар аль Асад заявил, что США и Саудовская Аравия требовали от него провести мирные переговоры с "террористическими группами".

Читайте такжеВ Кремле исправили слова Путина: Россия не поставляет оружие и боеприпасы сирийским повстанцам

Это заявление появилось в государственных СМИ на следующий день после конференции сирийской оппозиции, сообщает Reuters.

На вопрос журналистов, готов ли присоединиться к переговорам, он сказал: "Они хотят, чтобы сирийское правительство вступило в переговоры с террористами. Я не думаю, что кто-либо в какой-либо стране готов пойти на такое".

"Если они хотят изменить свой подход, сдать вооружение, мы готовы это принять. В то же время принятие их как политического субъекта является неприемлемым", - заявил Башар Асад.

Как известно, Соединенные Штаты, Саудовская Аравия и ряд других государств, которые выступают против режима Асада, обеспечивают военную поддержку сирийской оппозиции. Это и обучение, и предоставление определенных видов вооружения.

Напомним, на конференции представителей сирийской оппозиции, которые собрались в Саудовской Аравии, противники Башара Асада потребовали его отставки в начале переходного периода и заявили о желании строить светское государство.

Ранее участники международных переговоров по Сирии, которые состоялись 14 ноября в Вене, договорились провести выборы в Сирии за полтора года. Согласно сообщению, при этом переходное правительство должно быть сформировано в течение полугода, а в это время будет готовиться новая конституция страны.