Сирийская оппозиция выдвинула свои условия мирных переговоров

В итоговом заявлении оппозиционеров по итогам конференции в Эр-Рияде противники Асада призвали ООН заставить сирийского президента отменить смертные приговоры, вынесенные оппозиционерам, выпустить политических заключенных и допустить гуманитарные конвои в те районы Сирии, где они необходимы, передает РБК со ссылкой на Reuters.

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Сирийская оппозиция хочет, чтобы Асад покинул пост главы Сирии в начале переходного периода.

Противники действующих сирийских властей призывают к созданию в Сирии светского государства, в котором не было бы дискриминации по национальному, религиозному или половому признаку. Оппозиционеры также хотят провести реформы в армии и спецслужбах.

Ранее участники международных переговоров по Сирии, состоявшихся 14 ноября в Вене, договорились провести выборы в Сирии через полтора года. Согласно сообщению, при этом переходное правительство должно быть сформировано в течение полугода, а в это время будет готовиться новая конституция страны.