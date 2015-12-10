В США предложили новый план борьбы против боевиков "Исламского государства"

В частности, данный план предусматривает усиление авиаударов по позициям ИГ, введение санкций для блокирования банковских транзакций, запрет на покупку оружия для людей, которые подозреваются в причастности к терроризму и реформирование программы безвизового режима, пишет ZN.ua со ссылкой на Reuters.

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Также, согласно сообщению, предлагается создать новый стабилизационный фонд для Иордании и Ливана с целью помочь сирийским беженцам оставаться недалеко от своей страны, а также учредить новое подразделение Министерства внутренней безопасности, которое занималось бы предотвращением "доморощенного экстремизма".