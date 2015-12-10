СМИ: Российские силовики в пять раз увеличили заказ гранатометов для подавления "массовых волнений"

Об этом сообщил и.о. начальника стрелково-пушечного производства ковровского завода имени Дегтярева Сергей Пустовалов, передает ТАСС.

Он рассказал, что основными заказчиками гранатометов являются МВД, ФСБ и Минобороны. Пустовалов отметил, что комплекс эффективен при борьбе вооруженными преступниками при захвате ими транспортных средств. Также РГС-50М применяется, когда экстренно необходимо открыть двери захваченного террористами здания. Кроме того, гранатометы часто используется при массовых волнениях в исправительно-трудовых колониях, отметил Пустовалов.

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Представитель завода добавил, что оружие, благодаря входящим в его состав гранатам, оказывает психологическое, шоковое и ослепляющее воздействие на преступника. Недорогой в изготовлении, удобный в эксплуатации», - заключил он.