Французы подсчитали, сколько тратят на содержание экс-президентов

Французы подсчитали, во сколько им обходится содержание бывших глав государства. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Le Figaro.

В настоящее время в стране три бывших президента — Валери Жискар д'Эстен, Жак Ширак и Николя Саркози. Как выяснилось, дороже всех французам обходится 88-летний д'Эстен. На него в год уходит 2,5 миллиона евро. Траты на содержание 82-летнего Жака Ширака составляют 1,5 миллиона евро, а на нужды 59-летнего Николя Саркози из бюджета выделяют 2,2 миллиона евро.

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Бывшие главы государства имеют право на квартиру, служебный автомобиль с двумя водителями и семерых помощников. При этом безопасность каждого бывшего президента обеспечивают двое сотрудников полиции.

По информации издания, расходы на содержание бывших президентов были подсчитаны по инициативе депутата Национального собрания Франции социалиста Рене Дозьера (René Dosière). Он предложил сократить расходы на бывших глав государства, ограничив, в частности, их финансирование пятилетним сроком после истечения их полномочий.

Во Франции Дозьер известен постоянными запросами к правительству относительно расходов главы государства.