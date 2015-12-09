В РФ назвали средний размер взятки по итогам 2015 года

15:37, 09 декабря 2015
Мир
1197 0

По данным российского МВД, она составила около 2,5 тысяч долларов.

взятка / ye.ua

МВД назвало средний по РФ размер взятки в 2015 году. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает "Дождь".

Читайте такжеTransparency International назвала наиболее коррумпированные сферы деятельности в Украине

По данным МВД  РФ, с января по октябрь 2015 года было выявлено 5769 фактов получения взятки, из них 594 — в крупном или особо крупном размере. Средний размер взятки в 2015 году составил 172,9 тысячи рублей (около 2,5 тысяч долларов). А размер коммерческого подкупа — 185,6 тысяч рублей (около 2,7 тысяч долларов).

Также издание сообщает, что в 2015 году во взяточничестве были уличены четыре депутата различных уровней, 12 глав и администраций городов и районов, 23 главы руководителей муниципальных образований, 22 руководителя предприятий и организаций, входящих в контур государственных предприятий, 19 руководителей структурных подразделений органов исполнительной власти.

Также правоохранители зафиксировали 536 случаев посредничества во взяточничестве на среднюю сумму более 1,28 миллиона рублей.

Также по данным МВД, в 2015 году было совершено 27,8 тысяч преступлений экономической направленности. Средний ущерб от преступлений по оконченным уголовным делам превысил 39 миллиардов рублей. При этом более 31 миллиарда рублей был возмещен.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter