В РФ назвали средний размер взятки по итогам 2015 года

МВД назвало средний по РФ размер взятки в 2015 году. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает "Дождь".

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По данным МВД РФ, с января по октябрь 2015 года было выявлено 5769 фактов получения взятки, из них 594 — в крупном или особо крупном размере. Средний размер взятки в 2015 году составил 172,9 тысячи рублей (около 2,5 тысяч долларов). А размер коммерческого подкупа — 185,6 тысяч рублей (около 2,7 тысяч долларов).

Также издание сообщает, что в 2015 году во взяточничестве были уличены четыре депутата различных уровней, 12 глав и администраций городов и районов, 23 главы руководителей муниципальных образований, 22 руководителя предприятий и организаций, входящих в контур государственных предприятий, 19 руководителей структурных подразделений органов исполнительной власти.

Также правоохранители зафиксировали 536 случаев посредничества во взяточничестве на среднюю сумму более 1,28 миллиона рублей.

Также по данным МВД, в 2015 году было совершено 27,8 тысяч преступлений экономической направленности. Средний ущерб от преступлений по оконченным уголовным делам превысил 39 миллиардов рублей. При этом более 31 миллиарда рублей был возмещен.