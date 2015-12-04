Директора предприятия Минобороны с заместителем задержали на взятке в полмиллиона (фото)
За подключение одной из компаний к электросети и трансформаторной подстанции руководство госпредприятия Министерства обороны требовало от его руководителя 550 тысяч гривень.
Об этом говорится в сообщении департамента защиты экономики Национальной полиции.
Отмечается, что к сотрудникам Управления защиты экономики Национальной полиции в Одесской области обратился предприниматель, который сообщил, что руководство госпредприятия Министерства обороны и директор общества требуют у него 550 тысяч гривен.
По словам предпринимателя, если он оплатит "обязательный взнос", его учреждение подключат к электрической сети и трансформаторной подстанции, которая находится на балансе Министерства обороны, а впоследствии он получит и разрешительную документацию.
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По заявлению мужчины военной прокуратурой было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). В рамках производства проведен ряд следственно-оперативных мероприятий.
Сегодня утром сотрудники Управления защиты экономики, Службы безопасности Украины и военной прокуратуры задержали "на горячем" директора государственного предприятия Минобороны, его заместителя и руководителя общества, которые получили вторую часть оговоренной суммы – 500 тысяч гривень.
Должностные лица задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Им грозит до 12 лет заключения.
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Как сообщил на своей странице в Facebook главный военный прокурор - заместитель генерального прокурора Анатолий Матиос, 4 декабря в Одессе задержан и.о. генерального директора ГП "Пивденьвийськбуд" Минобороны.
"Процесс вымогательства был "изысканный", наглый и тупой - потребовали 200 тысяч, остановились на 500 тысяч (такая вот инфляция нечеловеческой жадности во время войны)", - отметил он.