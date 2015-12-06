Обама выступит с обращением к гражданам США из-за угрозы терроризма

Обращаясь с Белого дома в 8:00 вечера (по местному времени), Барак Обама попытается успокоить американцев после стрельбы в Калифорнии, в результате которой погибли 14 человек, и которую ФБР расследует как возможный террористический акт, передает радио "Свобода".

Читайте также"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Калифорнии - ReutersРечь Барака Обамы состоится через день после того, как группировка "Исламское государство" похвалила пару после массового расстрела в Сан-Бернардино как ее "солдат", и после того, как 5 декабря Барак Обама заявил, что США "не будут терроризировать".

Следователи собирают доказательства в отношении 28-летнего Сайеда Фарука и его 29-летней пакистанской супруги Ташфини Малик. Оба были убиты после того, как они открыли огонь по социальному центру услуг 2 декабря. Тогда погибли 14 человеки еще 21 человек был ранен.