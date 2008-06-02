Украинским историкам понравилась идея ФСБ России

Историки приветствуют первую попытку Федеральной службы безопасности России рассекретить архивные материалы об украинском освободительном движении.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН заместитель председателя Украинского института национальной памяти, доктор исторических наук Владислав ВЕРСТЮК.

Он напомнил, что на официальном сайте МИД РФ 29 мая были опубликованы некоторые рассекреченные Архивом Федеральной службы безопасности документы о деятельности украинского освободительного движения.

В то же время В.ВЕРСТЮК выразил сожаление, что эти документы не являются самыми интересными из тех, которые содержатся в архивах ФСБ, большинство из них построено на вторичных источниках информации.

«Очевидно, что эти документы не несут нового, прорывного документального материала, который рассказал бы об ОУН-УПА», - сказал он.

По словам В.ВЕРСТЮКА, эти материалы уже неоднократно использовались в советской пропаганде и показывают ОУН-УПА в «негативных тонах».

Начальник архивного отдела Украинского института национальной памяти, директор Центра исследования освободительного движения Владимир ВЯТРОВИЧ, в свою очередь, заметил, что историки надеются, что работа по рассекречиванию документов будет продолжаться. В частности, историки надеются увидеть рассекреченными инструкции о создании агентурно-боевых групп НКВД, перед которыми стояла задача компрометировать украинское освободительное движение, указания о депортации мирного населения.

Кроме того, историки надеются получить ответы на многочисленные запросы в архивы ФСБ относительно материалов о геноциде украинского народа 1932-1933 годов, массовых политических репрессиях 30-х годов, подавлении освободительного движения 1940-50-х годов, борьбу с диссидентами.