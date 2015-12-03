Кадыров подтвердил казнь россиянина боевиками "Исламского государства"

Казненный боевиками "Исламское государство" россиянин - чеченец, его убийство не останется без ответа, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, передает РИА Новости.

"Этот россиянин - чеченец. Ему отрубили голову. Есть подтвержденные факты", - сказал Кадыров журналистам.

Читайте такжеИГ опубликовало видео казни "агента ФСБ"

"О том, что он работал там на кого-то, я не верю. Его, по-моему, подставили… чеченцы его знают, помнят и не оставят. Кто зарезал человека из нашего государства, тот не должен жить… Мы его отправим на тот свет, дадим билет в один конец", - сказал он.

Ранее телеканалы NBC и CNN сообщили о том, что группировка "Исламское государство" опубликовала видеозапись, на которой показана якобы расправа над человеком в оранжевой робе, признающимся на камеру, что передавал информацию ФСБ РФ.