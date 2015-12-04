В Кремле отказались комментировать информацию о строительстве второй авиабазы в Сирии

Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, это я никак не могу прокомментировать», - ответил он на соответствующий вопрос.

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Ранее сообщалось, что Россия готовится расширить свою военную операцию в Сирии и строит там вторую авиабазу.