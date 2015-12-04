В Кремле отказались комментировать информацию о строительстве второй авиабазы в Сирии
13:58, 04 декабря 2015Мир
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о возможности открытия второй российской авиабазы в Сирии.
REUTERS
Об этом сообщает ТАСС.
«Нет, это я никак не могу прокомментировать», - ответил он на соответствующий вопрос.
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Ранее сообщалось, что Россия готовится расширить свою военную операцию в Сирии и строит там вторую авиабазу.
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