В Кремле отказались комментировать информацию о строительстве второй авиабазы в Сирии

13:58, 04 декабря 2015
Мир
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о возможности открытия второй российской авиабазы в Сирии.

REUTERS

Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, это я никак не могу прокомментировать», - ответил он на соответствующий вопрос.

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Ранее сообщалось, что Россия готовится расширить свою военную операцию в Сирии и строит там вторую авиабазу.

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