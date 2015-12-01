Россия создает в Сирии еще одну военную базу - СМИ

Группировка ВКС РФ, а также части обеспечения и прикрытия базы будут развернуты на аэродроме Шайрат в 35 километрах на юго-восток от Хомса, передает Lenta.ru со ссылкой на кувейтскую газету Al-Rai.

При этом численность авиационной группировки в Сирии может возрасти до ста самолетов.

"База Шайрат имеет 45 укрепленных авиационных ангаров, позволяющих защитить самолеты от попаданий при обстреле", - сообщил специальный корреспондент газеты по вопросам безопасности Элияху Дж. Магниер со ссылкой на источник в совместном российско-сирийско-иракско-иранском штабе в Дамаске.

Как отмечает автор статьи, аэродром располагает трехкилометровой основной ВПП, позволяющей принимать самолеты любых типов, а также запасной полосой, подготовка которой к использованию завершается в настоящее время.

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По мнению источников издания, использование базы Шайрат позволит довести численность российской авиагруппы в Сирии до 100 летательных аппаратов. Также в районе будут развернуты силы прикрытия и обеспечения базы.

При этом источник в российских силовых структурах отмечает, что использование базы Шайрат необходимо для развития операций на юге и востоке Сирии.

"Для развития наступления в районе Пальмиры и дальше на восток, в Дэйр-эз-Зор, Хмеймим уже достаточно далеко расположен, особенно для действий штурмовиков и вертолетов, для которых, помимо дальности полета, существенную роль играет оперативность поражения целей на поле боя и в ближнем тылу", - подчеркнул он. По его словам, ранее российские ВКС уже использовали Шайрат как аэродром подскока.

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Стоит напомнить, что 17 ноября 2015 года в ходе видеопрезентации Минобороны РФ была продемонстрирована карта, на которой близ базы Шайрат были отмечены позиции 5-й гаубичной артиллерийской батареи 120-й гвардейской артиллерийской бригады российской армии, развернутой в районе с 6 ноября. Также на карте заметно, что ровно с этого же момента времени (14:00, 6 ноября) на аэродроме Шайрат размещены четыре ударных вертолета Ми-24 и один транспортный вертолет Ми-8.

Кроме того, источники, близкие к силовым структурам Израиля, сообщили, что в настоящее время на базе Шайрат продолжаются работы по подготовке аэродрома. Частичным подтверждением этих сведений могут служить данные сайта Flightradar 24, согласно которым в районе Шайрата наблюдается активность российской военно-транспортной авиации, включая самолеты Ан-124.