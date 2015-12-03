В Кремле исключили прежние отношения с Эрдоганом

Об этом сообщает РБК.

«Не будет, определенно. Однако борьба с терроризмом продолжится в том же режиме», - сказал Иванов.

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Как сообщал УНИАН, Россия обвиняет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его семью в закупках нефти у «Исламского государства».

Эрдоган отвергает обвинения РФ в причастности к контрабанде нефти.

"Мы не настолько бесчестны, чтобы покупать нефть у террористов. Если будет доказано, что мы это делали, я покину свое кресло. Если есть какие-либо доказательства, пусть их предъявят, посмотрим", - добавил он.

Позже пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет обнародовать доказательства торговли нефтью между Турцией и экстремистской группировкой "Исламское государство", хотя накануне российский президент Владимир Путин заявил, что решение Турции сбить российский бомбардировщик Су-24 было якобы продиктовано желанием обезопасить каналы поставки контрабандной нефти с территорий, контролируемых группировкой "Исламское государство".

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24 ноября турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.

Согласно заявлению турецких военных, перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.