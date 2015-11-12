Курды заявили о начале операции по освобождению города Синджар от ИГИЛ в Ираке

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

По имеющейся информации, исламисты удерживают населенный пункт к западу от Мосула уже около года. "Пешмерга" намерены оцепить город, "перерезать пути снабжения ИГ, а также создать буферную зону для защиты Синджара от ударов артиллерии".

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Группировка ИГ начала активные наступательные действия на севере Ирака в начале лета прошлого года. Столица северной провинции Найнава - Мосул, население которого превышает 500 тысяч человек, был захвачен экстремистами практически без боя в июне 2014 года.

В настоящее время вооруженные формирования ИГ контролируют до трети иракской территории.