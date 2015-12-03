Путин признал, что сложности в экономике РФ сказываются на уровне жизни россиян

Президент РФ Владимир Путин признал, что сложности в экономике России сказываются на доходах и уровне жизни россиян.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

«В прошлом году мы столкнулись с серьёзными экономическими вызовами. Упали цены на нефть, другие наши традиционные экспортные товары, был ограничен и доступ российских финансовых учреждений, компаний на мировые финансовые рынки», - сказал Путин.

«Знаю, что многим сейчас непросто. Сложности в экономике сказываются на доходах и в целом на уровне жизни наших людей. И хорошо понимаю, что люди задаются вопросами: когда мы преодолеем трудности и что для этого будем делать», - добавил президент РФ.

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По его словам, ситуация в экономике действительно сложная, но не критичная.

Путин заявил, что уже сегодня видны позитивные тенденции: промышленное производство и курс национальной валюты в целом стабилизовались, наметилось снижение уровня инфляции, по сравнению с 2014 годом фиксируется существенное сокращение оттока капитала.

При это он считает неприемлемым ждать, когда повысятся цены на нефть.

«Мы должны быть готовы к тому, что и период низких цен на сырьё, да и, возможно, внешние ограничения, могут затянуться, и затянуться надолго. Ничего не меняя, мы просто-напросто проедим наши резервы, а темпы роста экономики будут колебаться где‑то на нулевой отметке», - сказал Путин.