"Калифорнийский стрелок" весной ездил в Саудовскую Аравию – коллега Фарука

Подозреваемый в стрельбе в центре социальной защиты в Калифорнии ранее в этом году ездил в Саудовскую Аравию.

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Из путешествия Саид Фарук вернулся с женой, сообщает ABCNews.

По словам его сотрудника, Патрика Баккари, Фарук уезжал примерно на месяц этой весной. Вернулся уже с женой-фармацевтом, несколькими месяцами позже у них родился ребенок.

Баккари рассказал, что сдержанный Фарук вел себя как всегда, единственное – отрастил бороду.

В день вечеринки они сидели за одним столом. В один момент Фарук внезапно исчез, оставив свое пальто на стуле. Баккари рассказывает, что в момент, когда началась стрельба, он зашел в ванную, благодаря этому оказался ранен только мелкой шрапнелью, отлетавшей от стен.

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Как сообщал УНИАН, стрельба в учреждении для людей с ограниченными возможностям в городе Сан-Бернардино (штат Калифорния) произошла 2 декабря около 11:00. Преступники открыли огонь в конференц-зале во время вечеринки госслужащих округа. По последним данным, жертвами стали14 человек. Еще 17 получили ранения, десять из них находятся в тяжелом состоянии.

В ходе перестрелки сотрудники правоохранительных органов ликвидировали двоих преступников. По информации Reuters, в ходе обыска в автомобиле были обнаружены две винтовки и два пистолета. Также был задержан третий подозреваемый, его причастность к преступлению устанавливается.