В Иерусалиме найдена царская печать 2700-летней давности

Находка была сделана в ходе раскопок в Старом городе Иерусалима, сообщает Русская служба Би-Би-Си. Глиняный осколок был найден на территории древней свалки.

Ученые полагают, что в древности он был привязан к написанному на папирусе документу, подписанному царем Езекией.

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Согласно Библии, Езекия взошел на иудейский престол на третий год правления израильского царя Осии, то есть в 727 году до нашей эры, когда ему было 25 лет. Он правил Иудеей 29 лет.