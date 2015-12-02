На 10% меньше: Путин решил урезать себе зарплату еще на один год

Об этом говорится в соответствующем указе "О внесении изменений в некоторые указы президента Российской Федерации", передает РБК.

Президент РФ продлил действие указа "О денежном вознаграждении лиц, замещающих отдельные государственные должности Российской Федерации, и некоторых иных лиц", который был опубликован 6 марта 2015 года.

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"Выплачивать с 1 марта по 31 декабря 2015 года президенту Российской Федерации, председателю правительства Российской Федерации, <…> генеральному прокурору Российской Федерации и председателю Следственного комитета Российской Федерации денежное вознаграждение, ежемесячное денежное поощрение и ежеквартальное денежное поощрение с уменьшением на 10 процентов", - говорилось в тексте указа.

Тогда же были опубликованы указы о 10-процентном снижении зарплат служащих администрации президента и аппарата правительства, а также зарплат госслужащих. Президент продлил на год действие и этих указов.

Напомним, ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин решил замкнуть на себя принятие решений о финансировании проектов из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Выделять средства из ФНБ можно будет только с разрешения Путина.