Германия развернет свою крупнейшую военную миссию за рубежом против исламистов
Германия готова отправить в Сирию почти 1500 военных, самолеты "Торнадо", заправщики и боевой корабль, что станет крупнейшей немецкой военной миссией за рубежом.
Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает телеканал новостей "24". "Это будет крупнейшая военная миссия за рубежом. Кампания обойдется стране в 134 млн евро в год. Пока же правительство ждет одобрения немецкого парламента", - отметила канцлер.
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"Мы вступаем в уже существующий альянс по борьбе с общим врагом - "Исламским государством". Поэтому сейчас мы согласовываем возможность расширения мандата нашей военной миссии", - подчеркнула Ангела Меркель.
"Если мы действительно говорим о борьбе с "Исламской государством", то я думаю, что этот процесс займет не менее 10 лет. Может и больше, если учесть следующий этап - восстановление всех структур. Ведь мы не можем оставить там вакуум. И для этого солдаты будут также нужны", - считает председатель немецкой ассоциации Вооруженных сил Андре Вустнер.