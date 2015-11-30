СМИ: Германия определилась с территориями и расходами в борьбе против "Исламского государства"

Об этом говорится в представлении, которое подготовили для утверждения немецким парламентом министр обороны Урсула фон дер Ляйен и министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Spiegel.

Кроме того, в документе определены территории, на которых немецкий контингент будет проводить свои операции: Восточное Средиземноморье, Персидский залив и Красное море.

Читайте такжеГермания направит в Сирию разведывательные самолеты "Торнадо"

"В 16-страничном документе, который оказался в распоряжении Spiegel, расходы на военную миссию в Сирии в течение 2016 года оцениваются в 134 млн евро", – сообщает издание.

Ранее УНИАН сообщал, что в Германии допускают создание альянса с войсками Асада для борьбы против ИГИЛ. Отмечается, что вопрос заключения союза с сирийскими войсками можно будет поднять уже после начала процесса передачи власти, когда будет понятно, что в дальнейшем будет с Асадом.

27 ноября правительство Германии официально объявил о планах принять участие в военной операции против "Исламского государства" (ИГ) в Сирии.

В частности, планируется привлечение к операции разведывательных самолетов Tornado, фрегата, который должен способствовать защите французского авианосца"Шарль де Голль", и самолета-заправщика. Также с помощью совместной немецко-французской спутниковой системы планируется делать снимки местности.