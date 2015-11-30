Самолет Air France экстренно приземлился в Санкт-Петербурге по пути из Парижа в Пекин
19:39, 30 ноября 2015Мир
353 0
Самолет Air France, выполняющий рейс из Парижа в Пекин, совершил вынужденную посадку в Санкт-Петербурге.
REUTERS
О том, что экипаж принял решение посадить Boeing 777, сообщалось в Twitter компании.
«Из-за технических проблем, в соответствии с принципами безопасности, экипаж решил совершить посадку в соответствии с предписаниями Air France и производителя самолета», - указали представители авиакомпании.
Читайте такжеСамолет А320 из-за угрозы взрыва экстренно приземлился во Флориде - СМИ
По сведениям источника «Интерфакса», «командир воздушного судна сообщил о неполадках в одном из двигателей», а затем «отключил его». Как отмечает РИА «Новости», на борту лайнера находились 269 человек.
Напомним, накануне самолет Turkish Airlines из-за угрозы взрыва экстренно приземлился в Канаде.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter