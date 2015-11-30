Самолет Air France экстренно приземлился в Санкт-Петербурге по пути из Парижа в Пекин

О том, что экипаж принял решение посадить Boeing 777, сообщалось в Twitter компании.

«Из-за технических проблем, в соответствии с принципами безопасности, экипаж решил совершить посадку в соответствии с предписаниями Air France и производителя самолета», - указали представители авиакомпании.

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По сведениям источника «Интерфакса», «командир воздушного судна сообщил о неполадках в одном из двигателей», а затем «отключил его». Как отмечает РИА «Новости», на борту лайнера находились 269 человек.

Напомним, накануне самолет Turkish Airlines из-за угрозы взрыва экстренно приземлился в Канаде.