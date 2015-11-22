Самолет Turkish Airlines из-за угрозы взрыва экстренно приземлился в Канаде

Самолет Airbus A330 турецкой компании Turkish Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту города Галифакс (Канада) из-за угрозы взрыва, сообщает Газета.ru.

Как отмечается, лайнер следовал из Нью-Йорка в Стамбул.

В сообщении говорится, что посадка прошла успешно, никто из пассажиров не пострадал.

На место прибыли местные власти и службы спасения.

Читайте такжеУ самолета British Airways в Лас-Вегасе загорелся двигатель (фото, видео)

Как сообщал УНИАН, 19 ноября аэробус А320 с 92 пассажирами и членами экипажа на борту совершил экстренную посадку в международном аэропорту Форт-Лаудердейла (штат Флорида). Причина - вероятность взрыва на борту.