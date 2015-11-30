В начале декабря НАТО начнет переговоры с Черногорией о членстве в Альянсе - СМИ

Об этом заявил високпоставлений чиновник НАТО, передает "Европейская правда".

По его словам, это станет историческим шагом как для Альянса, так и для страны.

Как отметил чиновник, в Альянсе надеются, что переговоры завершатся процессом вступления Черногории в НАТО.

Читайте такжеВозможно, Путину это не нравится, но НАТО может снова расшириться - The Washington Post

Обычно, по словам высокопоставленного чиновника, такие переговоры длятся около двух лет.

Он также подчеркнул, что расширение было и остается важной частью политики Альянса.

Ранее УНИАН сообщал, что запланированное приглашение Черногории в НАТО уже вызвало критику со стороны России. По данным Die Welt, Москва направила письма сразу нескольким государствам-членам НАТО, предупреждая, что вступление балканской страны приведет к ухудшению отношений России с Альянсом. Напомним, предыдущее расширение НАТО состоялось в 2009 году с приемом Албании и Хорватии.