Беженцы на границе с Македонией в знак протеста зашили себе рты (фото)

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на BBC News. На груди и лбу у них была надпись «Справедливая свобода».

В общей сложности сотни мигрантов африканских государств, застрявших на границе, приняли участие в протестах после того, как Македония разрешила въезд в страну только тем, которые могут доказать, что они спасаются от войны в Сирии, Ираке и Афганистане. Беженцы из Пакистана, Ирана и Бангладеш в их число не входят и считаются экономическими мигрантами.

Читайте такжеМеркель призывает расширить возможности для легальной миграции в ЕС

Как передает Sky News, один из беженцев, 34-летний иранский инженер-электрик Хамид, отвечая на вопрос журналиста, где бы он хотел жить, сказал: «В любой свободной стране. Домой я вернуться не могу, там я буду повешен».

Читайте такжеВо французком Кале подожгли лагерь беженцев (видео)

Как сообщал УНИАН, более 700 беженцев из африканских и азиатских стран в течение нескольких дней удерживаются на греческо-македонской границе. Так, на территорию страны пропускаются только просители убежища из Сирии, Ирака и Афганистана. Остальным власти Македонии присвоили статус "экономические беженцы" и отказали во въезде. Среди застрявших на границе мигрантов - представители Пакистана, Судана, Конго, Марокко и Бангладеш.

Читайте такжеВ октябре в Европу по морю прибыли столько же беженцев, как за весь 2014 год - ООН