Исполнители терактов в Париже использовали закупленное в Словакии оружие - WSJ

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

"Боевики не покупали непосредственно оружие в Словакии, но они получили его через посредников в Бельгии", - сообщил один из офицеров полиции Франции.

По данным французской полиции, во время нападения на редакцию журнала Charlie Hebdo, террористы также использовали оружие произведенное в Словакии.

Читайте такжеКэмерон обещает представить в парламенте стратегию для борьбы с ИГ уже на этой неделе

Такая ситуация объясняется тем, что законодательство Словакии было не таким жестким, как в других странах Евросоюза. В частности, оружие, непригодное для стрельбы боевыми патронами, раньше мог приобрести любой, кому есть 18 лет. По словам экспертов, это оружие было несложно снова переделать на боевое.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 ноября в Париже и пригороде совершена серия терактов, жертвами которых стали 130 человек, 352 пострадали.