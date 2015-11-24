На севере Франции неизвестные захватили заложников
Во французском городе Рубе недалеко от Лилля происходит спецоперация полиции.
Об этом сообщает Linternaute, передает "Газета.Ru".
По некоторым данным, неизвестные могли захватить заложников, место заблокировано сотрудниками правоохранительных органов, в том числе силами специального назначения.
Несколько человек получили ранения, сообщает NordEclairRoubaix. Очевидцы слышали выстрелы из автоматов. Есть вероятность, что ситуация произошла после ограбления.
Источники в полиции сообщили, что неизвестные могли взять в заложники директора банка и его семью, передает Reuters.
Как сообщал УНИАН, вечером 13 ноября в Париже произошла серия терактов. Неизвестныеоткрыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прозвучали в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч футбольных сборных Франции и Германии, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд.
Кроме того, на рок-концерте в театре "Батаклан" неизвестные захватили заложников. По последним данным, погибли 130 человек, около 350 ранены.