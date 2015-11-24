На севере Франции неизвестные захватили заложников

Об этом сообщает Linternaute, передает "Газета.Ru".

По некоторым данным, неизвестные могли захватить заложников, место заблокировано сотрудниками правоохранительных органов, в том числе силами специального назначения.

Несколько человек получили ранения, сообщает NordEclairRoubaix. Очевидцы слышали выстрелы из автоматов. Есть вероятность, что ситуация произошла после ограбления.

Источники в полиции сообщили, что неизвестные могли взять в заложники директора банка и его семью, передает Reuters.

Как сообщал УНИАН, вечером 13 ноября в Париже произошла серия терактов. Неизвестныеоткрыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прозвучали в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч футбольных сборных Франции и Германии, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд.

Кроме того, на рок-концерте в театре "Батаклан" неизвестные захватили заложников. По последним данным, погибли 130 человек, около 350 ранены.