"Парижские" террористы использовали оружие из Словакии - СМИ

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на издание The Wall Street Journal.

"Боевики не приобретали напрямую оружие в Словакии, но они получили его через посредников в Бельгии", - сообщил один из офицеров полиции Франции.

По его словам, оружие словацкого производства также применялось террористами для нападения на редакцию журнала Charlie Hebdo в январе текущего года.

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Сообщается, что в течение долго времени оружейное законодательство Словакии было не таким жестким, как в других странах Евросоюза. В частности, оружие, которое непригодно для стрельбы боевыми патронами, ранее мог купить фактически любой желающий, которому исполнилось 18 лет. По словам экспертов, данное оружие было несложно вновь переделать в боевое.

Ранее УНИАН сообщал, что террористы, совершившие нападения в Париже 13 ноября этого года, заказали автоматы по интернету из Германии. По данным СМИ, за неделю до нападений террористы заказали четыре автомата у 34-летнего продавца по имени Саша В. из федеральной земли Баден-Вюртемберг.