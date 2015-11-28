Бундестаг утвердил бездефицитный бюджет на 2016 год

Бундестаг утвердил проект бездефицитного бюджета на 2016 год. В пятницу, 27 ноября, после продолжавшихся четыре дня заключительных дебатов депутаты проголосовали за документ, предполагающий расходы в размере 316,1 миллиарда евро, передает Deutsche Welle.

Несмотря на многомиллиардные затраты на прием беженцев, Берлин намерен в следующем году, как и в предыдущие два года, обойтись без новых кредитов. Однако успех этого плана зависит от того, сколько беженцев придется принять стране в 2016 году, отмечает агентство Reuters. Власти Германии исходят из того, что число новых беженцев в следующем году составит около 800 тысяч.

Читайте такжеОбама подписал оборонный бюджет США, который предусматривает предоставление военной помощи Украине

В 2016 году Берлин намерен выделить около 8 миллиардов евро на расходы, связанные с приемом беженцев. На инвестиционные проекты будет затрачено 31,48 миллиарда евро. Доходы от налогов, по оценкам властей, составят 288,08 миллиарда евро.

В бюджете ФРГ на 2015 год заложены расходы на общую сумму в 306,7 миллиарда евро.

Читайте такжеМеркель ожидает около миллиона беженцев в Германии в 2015 году - СМИ

Как сообщал УНИАН, в Украине председатель Верховной Рады Владимир Гройсман надеется, что ВР до конца года примет государственный бюджет на 2016 год, и не исключает возможности внеочередных заседаний парламента в случае необходимости.