Гройсман не исключает, что для для принятия бюджета-2016 соберутся внеочередные заседания Рады

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге после встречи представителей комитетов парламента с премьер-министром Украины и министром финансов Украины.

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"Я очень хочу, чтобы Украина вошла в новый год с новым бюджетом, но не под елку", - отметил Гройсман.

На вопрос УНИАН, возможны ли внеочередные заседания парламента для того, чтобы принять бюджет и новый Налоговый кодекс, Гройсман ответил: "Я не вижу никаких ограничений и убежден в том, что большинство народных депутатов Украины могут поддержать инициативу о проведении очередных и внеочередных заседаний - здесь нет никаких ограничений. Но я еще раз подчеркиваю, что не нужно откладывать на потом решения, которые необходимо принять сейчас".

Он подчеркнул, что сейчас вся инициатива "находится на стороне правительства для того, чтобы объединить депутатов, чтобы обсудить все технические вопросы и внести согласованный проект решения в украинский парламент".