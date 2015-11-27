Россия с 1 января отменяет безвизовый режим с Турцией

Об этом заявил глава МИДа РФ Сергей Лавров, передает Медуза.

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Как заявил Лавров, безвизовый режим будет «приостановлен». Как долго он не будет действовать, неизвестно.

Безвизовый режим России с Турцией действует с 2011 года.

Отношения России и Турции обострились после того, как турки сбили российский бомбардировщик Су-24. В Турции уверяют, что самолет нарушил воздушное пространство страны; российская сторона это отрицает.

28 ноября правительство РФ представит список санкций, которые можно ввести против Турции. Таможня уже стала задерживать турецкие товары.

Как сообщал УНИАН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о наличии доказательств того, что "Исламское государство" и российские компании продают нефть Сирии.