Эрдоган обвинил Россию в нефтяном сговоре с "Исламским государством"

Такое заявление он сделал ссылаясь на данные США, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters. При этом турецкий президент назвал клеветой обвинения в том, что "Исламское государство" продает нефть Турции. Он отметил, что Анкара принимает меры по предотвращению контрабанды нефти на своих границах, поскольку это один из основных источников дохода исламистов.

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Это заявление прозвучало в ответ на слова президента России Владимира Путина о том, что Москва допускает возможность неосведомленности высшего политического руководства Турции о поставках нефти в страну от "Исламского государства".

Ранее сирийский лидер Башар Асад заявлял, что вся помощь исламистам (прямая финансовая поддержка, новые бойцы, участие в продаже добытой на занятой группировкой территории нефти) проходит через Турцию при участии Саудовской Аравии и Катара.