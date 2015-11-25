Forbes назвал самые провальные фильмы этого года

Антирейтинг возглавляет музыкальная комедия с Биллом Мюрреем "Рок на Востоке" - она заработала в прокате $2,9 млн при бюджете $15 млн, передает Lenta.ru. На втором месте расположился боевик "Ганмен" с Шоном Пенном ($10,7 млн при бюджете $40 млн), на третьем - детективный триллер "Кибер" с Крисом Хемсвортом ($19,4 млн при $70 млн бюджета).

Читайте такжеНазвана самая высокооплачиваемая актриса мира

В первую пятерку попали также картины "Между делом" (собрал $14,4 млн при бюджете $35 млн) и "Джем и голограммы" ($2,3 млн при $5 млн бюджета).

За ними в списке следуют фильмы "Вне/себя" ($12,3 млн при $26 миллионном бюджете), "Ультраамериканцы" (заработал $15,4 млн при бюджете $28 млн), "128 ударов сердца в минуту" ($3,6 млн дохода при $6 млн бюджета) и "Алоха" ($26,3 млн при $37 млн бюджета).

Замыкает десятку новая комедия с Джонни Деппом "Мордекай" - ленте тоже не удалось окупить себя в прокате, она собрала $47,3 млн, тогда как на производство было потрачено $60 млн. Студия Lionstage развернула широкую рекламную кампанию в поддержку картины, но не спасла ее от провала. В США ее премьера состоялась в январе 2015 года, а мировая премьера была намечена на март, но дистрибьюторы решили отменить релиз во многих странах из-за результатов американского бокс-офиса.

В сентябре Forbes назвал самые убыточные фильмы минувшего лета. Первое место занял фильм "Земля будущего".