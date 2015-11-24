Туск призвал стороны "сохранять хладнокровие" после сбитого российского Су-24

"В этот опасный момент, после того, как был сбит российский самолет, всем следует сохранять хладнокровие и спокойствие", - написал Дональд Туск в "Tвиттере".

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Как сообщал УНИАН, сегодня Турция сбила российский бомбардировщик Су-24 в связи с тем, что он нарушил воздушное пространство этой страны. Известно также, что оба пилота успели катапультироваться. До настоящего времени достоверных данных о судьбе пилотов нет. Вероятно, одного из них захватили сирийские турки. Вместе с тем, некоторые СМИ сообщают, что оба пилота погибли.

Нарушивший турецкую границу российский бомбардировщик в течение пяти минут продолжал лететь над турецкой территорией, несмотря на то, что 10 раз получил предупреждение. Данный самолет был сбит двумя истребителями F-16 ВВС Турции в рамках правил ведения боевых действий.