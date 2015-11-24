В России заявляют, что Су-24 сбили стационарным устройством, которого нет у сирийских боевиков

Самолет Су-24 был сбит в Сирии стационарным устройством, которого, у боевиков и террористов нет, считает первый зампред комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Клинцевича, у российского оборонного ведомства есть "объективный контроль за своими самолетами", а также "четкие доказательства того, где находился самолёт" в момент крушения.

"Хочу также обратить внимание на то, что он находился на высоте 6 тысяч метров, а мобильные ПЗРК работают на высоте до 4 тысяч метров", - заявил он.

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По словам сенатора, это может означать, что самолет был сбит стационарным устройством, которого, по мнению Клинцевича, у боевиков и террористов нет.

Клинцевич обратил внимание на то, что Турция является одним "из самых сильных членов НАТО с точки зрения вооружения, и это вооружение происходит при непосредственном участии США".

Как сообщал УНИАН, сегодня турецкий самолет F-16 сбил российский Су-24, нарушивший воздушное пространство страны. Турецкие военные заявили, что 10 раз предупреждали экипаж российского истребителя о нарушении границы перед тем, как сбить самолет.

СМИ сообщили, что один из пилотов российского Су-24 погиб.