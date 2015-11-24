Сирийские повстанцы заявили о гибели второго пилота сбитого Турцией российского Су-24

Об этом в твиттер со ссылкой на свои источники среди повстанцев, сообщил обозреватель Чарльз Лестер, эксперт по безопасности на Ближнем Востоке института Брукингса.

Rebel FSA source: The 2nd pilot of #Russia’s Su-24 is also dead. #Syria#Turkey — Charles Lister (@Charles_Lister) 24 ноября 2015

Раньше агентство Associated Press со ссылкой на свои источники среди повстанцев сообщило, что первый российский летчик погиб во время приземления, а не был убит повстанцами уже на земле.

Ранее УНИАН сообщал, что российский военный самолет был сбит турецкими военными в Сирии на границе с Турцией за нарушение воздушного пространства.

При этом в Минобороны РФ утверждают, что сбитый в Сирии Су-24 "не нарушал воздушного пространства Турции, это зафиксировано объективными средствами контроля".