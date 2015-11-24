Сирийские повстанцы заявили о гибели второго пилота сбитого Турцией российского Су-24

14:40, 24 ноября 2015
Мир
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Представители Сирийской повстанчесной армии, которая борется с режимом Башара Асада, и позиции которых регулярно бомбит российская авиация, сообщили о смерти второго пилота сбитого Су-24.

Тело предположительно одного из пилотов сбитого Су-24 / twitter.com/AEJKhalil

Об этом в твиттер со ссылкой на свои источники среди повстанцев, сообщил обозреватель Чарльз Лестер, эксперт по безопасности на Ближнем Востоке института Брукингса.

Раньше агентство Associated Press  со ссылкой на свои источники среди повстанцев сообщило, что первый российский летчик погиб во время приземления, а не был убит повстанцами уже на земле.

Ранее УНИАН сообщал, что российский военный самолет был сбит турецкими военными в Сирии на границе с Турцией за нарушение воздушного пространства.

При этом в Минобороны РФ утверждают, что сбитый в Сирии Су-24 "не нарушал воздушного пространства Турции, это зафиксировано объективными средствами контроля".

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