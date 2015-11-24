Повстанцы заявили, что пилот российского Су-24 погиб при приземлении

Об этом сообщает AP в своем Твиттере.

BREAKING: Rebel group that captured Russian pilot in Syria says he was dead upon landing. — The Associated Press (@AP) November 24, 2015

"Группа повстанцев, которые захватили российского летчика в Сирии, заявили, что он погиб при приземлении", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, о том, что один из пилотов сбитого в Сирии российского самолета убит, сообщил телеканал CNN Turk со ссылкой на местные источники.

Второй летчик находится в руках вооруженных формирования сирийских тукменов, говорилось в сообщении.