Повстанцы заявили, что пилот российского Су-24 погиб при приземлении
Группа повстанцев, которые захватили российского летчика в Сирии, заявили, что он погиб при приземлении.
Об этом сообщает AP в своем Твиттере.
BREAKING: Rebel group that captured Russian pilot in Syria says he was dead upon landing.
— The Associated Press (@AP) November 24, 2015
"Группа повстанцев, которые захватили российского летчика в Сирии, заявили, что он погиб при приземлении", - говорится в сообщении.
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هذا هو الطيار #الروسي تحت اقدام مجاهدي جبل التركمان بريف اللاذقية #سوريا#روسيا#اسقاط_حربية_روسيةpic.twitter.com/sa8iBuCovN
— الاعلامي انس معراوي (@anasanas84) November 24, 2015
Как сообщал УНИАН, о том, что один из пилотов сбитого в Сирии российского самолета убит, сообщил телеканал CNN Turk со ссылкой на местные источники.
Второй летчик находится в руках вооруженных формирования сирийских тукменов, говорилось в сообщении.