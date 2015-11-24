В России хотят прекратить авиасообщение с Турцией
Вице-спикер Госдумы Николай Левичев направил в Росавиацию запрос с просьбой немедленно прекратить авиасообщение между Россией и Турцией, пока не будут приняты меры по устранению любых возможных источников террористической угрозы в турецких аэропортах.
Об этом сам депутат рассказал РБК.
Национальный авиаперевозчик Турции Turkish Airlines в настоящее время осуществляет рейсы из Стамбула и других турецких городов в целый ряд населенных пунктов, находящихся в зоне повышенной террористической опасности, говорится в запросе депутата. Одновременно из этих же турецких аэропортов осуществляется отправление самолетов в различные российские города, продолжает Левичев.
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По мнению вице-спикера от «Справедливой России», в условиях когда отношение властей Турции к террористической группировке «Исламское государство» нельзя называть негативным, существует высокий риск проникновения боевиков в турецкие аэропорты, что может привести к повышению террористической угрозы для российских самолетов.