В аэропорту Стамбула задержали восемь предположительных боевиков ИГИЛ (фото)
Восемь предположительных боевиков "Исламского государства Ирака и Леванту" были задержаны в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле.
После допроса подозреваемых выяснилось, что у них были планы незаконно въехать в Германию, передает Hurriyet Daily News.
По словам источников служб безопасности, восемь человек прибыли в Стамбул из Касабланки посетить якобы в "туристических целях", утверждая, у них были забронированы номера в отеле.
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Но вскоре полицейское расследование показало, что группа мужчин на самом деле не бронировала места в отеле.
Кроме того, рисунок, извлеченный у одного из подозреваемых, показал, что группа планировала незаконно въехать в Германию в качестве беженцев транзитом через Грецию, Сербию и Венгрию.
Отмечается, что на данный момент органы безопасности начали расследование в отношении подозреваемых.