В аэропорту Стамбула задержали восемь предположительных боевиков ИГИЛ (фото)

После допроса подозреваемых выяснилось, что у них были планы незаконно въехать в Германию, передает Hurriyet Daily News.

По словам источников служб безопасности, восемь человек прибыли в Стамбул из Касабланки посетить якобы в "туристических целях", утверждая, у них были забронированы номера в отеле.

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Но вскоре полицейское расследование показало, что группа мужчин на самом деле не бронировала места в отеле.

Кроме того, рисунок, извлеченный у одного из подозреваемых, показал, что группа планировала незаконно въехать в Германию в качестве беженцев транзитом через Грецию, Сербию и Венгрию.

Отмечается, что на данный момент органы безопасности начали расследование в отношении подозреваемых.