Российские вертолеты не могут эвакуировать летчиков сбитого Су-24 из-за обстрелов с земли - СМИ

Как утверждает источник, на который ссылается РБК, оба пилота живы, хотя ранее ряд СМИ сообщали о том, что один из пилотов погиб.

О том, что один из катапультировавшихся пилотов военного самолета, сбитого Турцией в Сирии, захвачен вооруженным отрядом сирийских туркменов, сообщил корреспондент телеканала CNN Turk со ссылкой на источники. По его данным, на поиск двух катапультировавшихся пилотов вылетели два вертолета, но на земле происходят столкновения.

Позже турецкое Dogan News Agency сообщило, что российские военные вертолеты участвуют в поисковой операции рядом с границей Сирии и Турции.

Один из летчиков уже в турецкой полиции, не в плену у сирийских туркменов, судьба второго уточняется, но оба пилота по информации турецкой стороны живы, рассказал РБК собеседник в одной российских силовых структур.

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Самолет упал в местности, населенной сирийскими туркменами. Ранее Турция заявляла России протесты по поводу авиаударов, которые наносятся по их селениям. У Турции есть обязательства по защите сирийских туркмен, являющихся третьим по численности народом современной Сирии. Их вооруженные формирования сражаются с режимом Башара Асада.

По словам собеседника РБК, территорию, над которой был сбит Су-24, контролирует ополчение сирийских туркмен, противостоящих исламистам из «Фронта Ан-Нусра», по которому наносит удары российская авиация.

В начале октября Сирийская туркменская ассамблея уже обвиняла Россию в том, что при бомбардировках населенного пункта Телль-Биса, которые Москва называла нацеленными на позиции «Исламского государства», погибли 40 мирных жителей, в том числе этнические туркмены.

Военный самолет был сбит во вторник утром на границе с Турцией и упал на территории Сирии. Агентство Reuters сообщало со ссылкой на турецких военных, что летчиков предупреждали о намерении открыть по ним огонь.

Как сообщило позже Минобороны Турции, самолет сбили два истребителя F-16 за нарушение воздушного пространства страны.

Минобороны России заявило, что российский бомбардировщик Су-24 был сбит «предположительно с земли, в результате обстрела».

«Самолет находился на высоте шести тысяч метров. Судьба летчиков уточняется. По предварительным данным, пилотам удалось катапультироваться», — сказано в сообщении российского военного ведомства. В Минобороны подчеркнули, что самолет находился над территорией Сирии, что зафиксировано объективными средствами контроля.