На севере Синая возле отеля прогремели два взрыва, есть жертвы
09:02, 24 ноября 2015Мир
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На севере Синая возле одного из отелей в египетском городе Эль-Ариш на берегу Средиземного моря 24 ноября прогремели два взрыва.
REUTERS
По меньшей мере три человека погибли, один из них — полицейский, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
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Отмечается, что еще 12 людей пострадали. Ответственность за взрывы пока не взяла на себя ни одна из группировок.
По информации агентства, в гостинице проживали судьи, следившие за ходом парламентских выборов, которые прошли накануне.
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