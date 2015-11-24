На севере Синая возле отеля прогремели два взрыва, есть жертвы

По меньшей мере три человека погибли, один из них — полицейский, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

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Отмечается, что еще 12 людей пострадали. Ответственность за взрывы пока не взяла на себя ни одна из группировок.

По информации агентства, в гостинице проживали судьи, следившие за ходом парламентских выборов, которые прошли накануне.