В Сараево сторонник ультра-консервативного ислама убил двоих боснийских военных и покончил с собой

Об этом сообщило агентство Reuters.

Полиция начала спецоперацию, в ходе которой дом стрелка на окраине Сараево был окружен. В это время он совершил самоубийство. Сосед стрелка сообщил полиции, что недавно он присоединился к ультра-консервативному Исламскому движению, говорится в сообщении.

Правительство Боснии и Герцеговины проводит экстренное заседание после убийства двух солдат в пригороде столицы Сараево, передает Associated Press.

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Полицейский спецназ заблокировал окрестности места, где произошла атака. В полиции пока не сообщают дополнительных сведений.

Армия страны подтвердила гибель двух солдат. Кроме того, по данным чиновников, еще один военный получил легкие ранения.

На военных объектах во всей стране поднят уровень безопасности после инцидента.