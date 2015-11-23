Минобороны РФ отрапортовало о результатах двухдневной бомбардировки в Сирии
10:02, 23 ноября 2015Мир
1340 0
Самолеты российской авиагруппы за прошедшие два дня выполнили 141 вылет и нанесли удары по 472 объектам террористов в Сирии.
REUTERS
Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, сообщает ТАСС.
"Самолетами ВКС России выполнен 141 боевой вылет и нанесены удары по 472 объектам террористов в провинциях Алеппо, Дамаск, Идлиб, Латакия, Хама, Хомс, Ракка и Дейр-эз-Зор", - сказал он.
Читайте такжеАвиация РФ приступила к бомбардировкам древней Пальмиры, подконтрольной ИГИЛ - AP
По его словам, за прошедшие двое суток российская авиагруппа продолжала вести активную доразведку целей и наносить удары по отдельным объектам террористических группировок, действующих в Сирии.
Напомним, эксперты британского интернет-ресурса Bellingcat сообщают, что Москва частично искажает данные о спецоперации в Сирии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter