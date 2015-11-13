Бомбардировщики РФ расширили зону действия в Сирии

Об этом сообщает РИА «Новости».

«За 11 и 12 ноября самолеты выполнили 107 боевых вылетов, в ходе которых нанесено поражение 289 объектам в провинциях Алеппо, Дамаск, Идлиб, Латакия, Хама, Дараа и Хомс, Дейр эз-Зор», - сказал он.

По словам Конашенкова, в результате ударов уничтожено 184 укрепленных района и оборонительные позиции боевиков, 50 опорных пунктов с боевой техникой и оружием, 34 командных пункта. Кроме того, ликвидировано 16 складов боеприпасов и горючего, три лагеря подготовки террористов и два завода по производству боеприпасов и самодельных взрывных устройств.

Между тем в последнее время, судя по сообщениям Минобороны, удары в основном наносились по шести провинциям, теперь же география расширена до восьми.

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Конашенков также сообщил, что «в пригороде Эль-Латамна, провинция Хама, уничтожен крупный склад боеприпасов группировки «Джебхат ан-Нусра». В результате бомбового удара, нанесенного бомбардировщиком Су-34, разрушено два здания, в которых боевики хранили реактивные и артиллерийские снаряды, минометные мины и патроны».

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Также «в районе перевала Таният-Эр-Руджма, провинция Хомс, бомбардировщиком Су-24М нанесен удар по опорному пункту боевиков ИГИЛ. В результате прямого попадания уничтожены инженерные сооружения террористов, три минометных расчета и полевой склад боеприпасов».

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«В пригороде Эль-Латамна, провинция Хама, уничтожен крупный склад боеприпасов группировки «Джебхат ан-Нусра». В результате бомбового удара, нанесенного бомбардировщиком Су-34, разрушено два здания, в которых боевики хранили реактивные и артиллерийские снаряды, минометные мины и патроны», - сказал Конашенков.