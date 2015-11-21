В Брюсселе после повышения уровня террористической угрозы закрыли метро

Власти Бельгии закрыли метро в Брюсселе в субботу после повышения уровня террористической угрозы, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

Ранее в Брюсселе был объявлен наивысший уровень террористической угрозы - четвертый. Сообщалось, что правоохранительные органы Бельгии проводят операцию в рамках расследования терактов в Париже.

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По данным агентства, власти попросили жителей Брюсселя избегать больших скоплений народа из-за "серьезной и неизбежной" угрозы нападения. С чем именно связаны меры, власти не сообщили.

Напомним, вечером 13 ноября в Париже произошла серия терактов. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прозвучали в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч футбольных сборных Франции и Германии, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд. Кроме того, на рок-концерте в театре "Батаклан" неизвестные захватили заложников. По последним данным, погибли 130 человек, около 350 ранены.