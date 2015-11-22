Скончался экс-президент Южной Кореи Ким Ён Сам

Бывший президент Южной Кореи Ким Ён Сам, который официально положил конец десятилетиям военного правления, скончался в Сеуле, сообщает Би-би-си.

Отмечается, что в момент смерти ему было 87 лет.

"Ким Ён Сам являлся знаковой фигурой демократического движения в Южной Корее. Во время его президентского срока в 1993-1998 годах произошла передача власти от военного к гражданскому правительству", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что на посту президента он проводил масштабную антикоррупционную кампанию, однако его попытки развивать экономику были менее успешными.

"В последние годы правления во время азиатского финансового кризиса он был вынужден обратиться к международной финансовой помощи", - отмечает издание.

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