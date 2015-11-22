Скончался экс-президент Южной Кореи Ким Ён Сам
На посту президента он проводил масштабную антикоррупционную кампанию, однако его попытки развивать экономику были менее успешными.
Бывший президент Южной Кореи Ким Ён Сам, который официально положил конец десятилетиям военного правления, скончался в Сеуле, сообщает Би-би-си.
Отмечается, что в момент смерти ему было 87 лет.
"Ким Ён Сам являлся знаковой фигурой демократического движения в Южной Корее. Во время его президентского срока в 1993-1998 годах произошла передача власти от военного к гражданскому правительству", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что на посту президента он проводил масштабную антикоррупционную кампанию, однако его попытки развивать экономику были менее успешными.
"В последние годы правления во время азиатского финансового кризиса он был вынужден обратиться к международной финансовой помощи", - отмечает издание.
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