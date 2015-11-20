Путин считает, что российская армия недостаточно бомбит Сирию

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе совещания с российскими военными, которые руководят операцией в Сирии.

"Хочу вас всех поблагодарить, но отмечаю, что этого пока недостаточно для того, чтобы очистить Сирию от боевиков, террористов и оградить Россию от возможных террористических атак. Перед нами еще большой объем работы. Надеюсь, что последующие этапы этой операции будут проводиться так же профессионально, так же качественно и принесут ожидаемые результаты", - заявил Путин.

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По его словам, "за последние несколько дней проведен очень большой объем боевой работы".

"Над выполнением поставленных перед вами задач работают большие коллективы в промышленности, в военной организации государства. Все компоненты, по сути, связанные с выполнением задач подобного рода, нами задействованы. Задачи выполняются, и выполняются хорошо", - сказал Путин.

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Как сообщалось, воздушная военная операция России в Сирии началась 30 сентября после соответствующего запроса президента страны Башара Асада, которому с момента начала войны в Сирии в 2011 году Россия оказывает поддержку, в то время как страны НАТО и ЕС обвиняют режим Асада в военных преступлениях и требуют его отставки.

Несмотря на заявленную Россией цель операции - борьба с боевиками "Исламского государства", ряд стран, СМИ и свидетелей заявляли, что цели бомбардировок РФ в Сирии не имели отношения к ИГ, а ведутся против оппозиции режима Асада.

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В частности, международная исследовательская группа Bellingcat обнародовала результаты расследования авиаударов России в Сирии, согласно которым, большая часть бомбардировок пришлись на области, где действуют вооруженные группировки противников режима Асада, не относящиеся к террористам "Исламского государства".